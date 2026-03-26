Бизнес Германии готов к сотрудничеству с Россией, заявил глава Bavaria-Bau
Основатель Bavaria-Bau Эбергардт: немцы хотят приехать в Россию
Флаг Германии.. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Немецкие бизнесмены хотели бы приехать в Россию, особенно те, кто десятилетиями работал на местном рынке, получая отличную прибыль, заявил РИА Новости основатель и глава компании Bavaria-Bau, уже пять лет работающий в России, Вальдемар Эбергардт.
"Не секрет, что благополучие Германии, ее граждан держалось во многом на многоплановом партнерстве ФРГ с Россией, включающем поставки дешевых энергоносителей из РФ. Это было выгодно обеим сторонам. Наши экономики были тесно переплетены. Но политики в Брюсселе и в Бонне их в одночасье оборвали, не представляя катастрофических последствий этого разрыва для стран ЕС", - отметил Эбергардт.
По его словам, экономика ФРГ "катится в рецессию", промышленные предприятия закрываются. "Это касается, прежде всего, автопрома (Porsche, Mercedes-Benz), некогда считавшегося локомотивом экономики страны", - добавил он.
"Знаю, что в России привыкли идеализировать жизнь в Германии, в Европе, полагая, что там всегда все прекрасно, но это уже далеко не так. Сами немцы бегут сегодня из страны в поисках работы, например, в Америку", - сказал он, делясь впечатлениями после недавнего пребывания в ФРГ.
Немецкие бизнесмены, считает он, "с радостью приехали бы и в Россию, особенно те, кто десятилетиями работал на российском рынке, получая здесь отличную прибыль".
Он не сомневается, что торгово-экономические отношения между ФРГ и РФ будут восстановлены. "В противном случае - нет смысла. В Германии это сейчас осознают все сильнее. Неудивительно, что с прошлого года на ПМЭФ все чаще слышна немецкая речь. Бизнес Германии стремится в Россию. Однако сегодня его возвращение будет крайне трудным, поскольку многие ниши активно занимают как российские, так и азиатские компании", - заключил он.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.