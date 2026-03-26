https://1prime.ru/20260326/glava-868627261.html
Глава "Союзмультфильма" выразила надежду на сохранение налоговых льгот для анимации
2026-03-26T00:52+0300
экономика
рф
владимир путин
владимир мединский
никита михалков
союзмультфильм
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868627261.jpg?1774475569
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева поблагодарила президента России Владимира Путина за системную поддержку анимации и выразила надежду на сохранение налоговых льгот для отрасли.
Путин в среду провел Совет по культуре. В ходе заседания глава "Союзмультфильма" выступила с инициативой провести конкурс для анимации по литературной классике, а также отметила выразила благодарность президенту за системную поддержку анимации и развитие отрасли.
"Наша мультипликация развивается благодаря вашим решениям, таким как налоговые льготы, которые есть у отрасли – мы очень надеемся их сохранить, потому что они нам очень нужны, благодаря им отрасль развивается", - отметила Слащева, обращаясь к главе государства.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарь совета - помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместитель председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, владимир путин, владимир мединский, никита михалков, союзмультфильм
Экономика, РФ, Владимир Путин, Владимир Мединский, Никита Михалков, Союзмультфильм
