Глава "Союзмультфильма" выразила надежду на сохранение налоговых льгот для анимации

2026-03-26T00:52+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева поблагодарила президента России Владимира Путина за системную поддержку анимации и выразила надежду на сохранение налоговых льгот для отрасли. Путин в среду провел Совет по культуре. В ходе заседания глава "Союзмультфильма" выступила с инициативой провести конкурс для анимации по литературной классике, а также отметила выразила благодарность президенту за системную поддержку анимации и развитие отрасли. "Наша мультипликация развивается благодаря вашим решениям, таким как налоговые льготы, которые есть у отрасли – мы очень надеемся их сохранить, потому что они нам очень нужны, благодаря им отрасль развивается", - отметила Слащева, обращаясь к главе государства. Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарь совета - помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместитель председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

