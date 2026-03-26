Глава "Союзмультфильма" выразила надежду на сохранение налоговых льгот для анимации
Глава "Союзмультфильма" выразила надежду на сохранение налоговых льгот для анимации
экономика
рф
владимир путин
владимир мединский
никита михалков
союзмультфильм
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева поблагодарила президента России Владимира Путина за системную поддержку анимации и выразила надежду на сохранение налоговых льгот для отрасли. Путин в среду провел Совет по культуре. В ходе заседания глава "Союзмультфильма" выступила с инициативой провести конкурс для анимации по литературной классике, а также отметила выразила благодарность президенту за системную поддержку анимации и развитие отрасли. "Наша мультипликация развивается благодаря вашим решениям, таким как налоговые льготы, которые есть у отрасли – мы очень надеемся их сохранить, потому что они нам очень нужны, благодаря им отрасль развивается", - отметила Слащева, обращаясь к главе государства. Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарь совета - помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместитель председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
