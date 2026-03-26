Госдума рассмотрит отчет Банка России за 2025 год

Госдума в четверг рассмотрит отчет Банка России за 2025 год, который представит его председатель Эльвира Набиуллина. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T00:19+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит отчет Банка России за 2025 год, который представит его председатель Эльвира Набиуллина.
Годовой отчет отражает результаты деятельности ЦБ за прошлый год и содержит его финансовую отчетность, которая подтверждена аудиторами ООО "Б 1 - Аудит" и Счетной палаты РФ. В отчете дан подробный анализ состояния экономики России, финансовых институтов и конкурентной среды на финансовом рынке, описаны меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности.
Особое внимание в нем уделено результатам применения мер по борьбе с финансовым мошенничеством, повышению кибербезопасности, защите прав потребителей на финансовом рынке.
Исходя из отчета, Банк России проводил денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине 2025 года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до целевого уровня.
В связи с этим на фоне ослабления текущего инфляционного давления регулятор перешел к постепенному снижению ключевой ставки. За прошлый год ставка была снижена с 21% до 16% годовых. При этом инфляция с 9,5% в 2024 году снизилась до 5,6% в 2025 году, что являлось минимальным приростом цен с 2020 года.
Рабочая группа, созданная профильными комитетами Госдумы для подготовки рассмотрения отчета на пленарном заседании, полагает, что действия регулятора по поддержанию ценовой стабильности "будут способствовать восстановлению темпов роста экономики с учетом необходимости удержания инфляции в 2026 году на уровне прогноза Банка России".
А проводимая ЦБ денежно-кредитная политика "своевременно и соразмерно учитывает решения" в части бюджетной политики, а также меры правительства РФ по обеспечению инвестиционной активности, технического суверенитета и дальнейшей адаптации российской экономики, сказано в заключении рабочей группы на отчет. В этой связи особенно важным является направление поддержки в сфере технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, отмечается там же.
В ходе обсуждения отчета на заседаниях рабочей группы и совместном заседании профильных комитетов Госдумы отмечалась необходимость проведения ДКП, направленной на обеспечение ценовой стабильности, с учетом сохраняющихся рисков санкций, а также принятия мер для обеспечения финансовой стабильности. По итогам обсуждения отчета они рекомендовали Госдуме принять его к сведению.
