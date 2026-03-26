https://1prime.ru/20260326/gridin-868636942.html

Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями - 26.03.2026, ПРАЙМ

Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Экс-владелец шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в розыск, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями,... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T10:53+0300

2026-03-26T10:53+0300

2026-03-26T10:53+0300

происшествия

рф

кемеровская область

шахта листвяжная

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Экс-владелец шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в розыск, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Гридин - часть 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в материалах. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ранее МВД РФ объявило Гридина в розыск по уголовной статье. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. В марте 2025 года основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев, бывшие гендиректор и технический директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и Антон Якутов были признаны виновными по ч.2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Федяев получил условный срок, Алексеев и Якутов – 5 лет 3 месяца и 5 лет колонии соответственно, осенью они вышли на волю.

рф

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, кемеровская область, шахта листвяжная