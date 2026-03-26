Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями - 26.03.2026, ПРАЙМ
Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Экс-владелец шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в розыск, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями,... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T10:53+0300
2026-03-26T10:53+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Экс-владелец шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в розыск, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Гридин - часть 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в материалах. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ранее МВД РФ объявило Гридина в розыск по уголовной статье. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. В марте 2025 года основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев, бывшие гендиректор и технический директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и Антон Якутов были признаны виновными по ч.2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Федяев получил условный срок, Алексеев и Якутов – 5 лет 3 месяца и 5 лет колонии соответственно, осенью они вышли на волю.
рф
кемеровская область
рф, кемеровская область, шахта листвяжная
Происшествия, РФ, Кемеровская область, шахта Листвяжная
10:53 26.03.2026
 
Экс-владельца шахты "Листвяжная" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Экс-владельца шахты "Листвяжная" Гридина заподозрили в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Экс-владелец шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в розыск, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Гридин - часть 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в материалах.
Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Ранее МВД РФ объявило Гридина в розыск по уголовной статье.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
В марте 2025 года основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев, бывшие гендиректор и технический директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и Антон Якутов были признаны виновными по ч.2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Федяев получил условный срок, Алексеев и Якутов – 5 лет 3 месяца и 5 лет колонии соответственно, осенью они вышли на волю.
 
