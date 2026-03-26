Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"

2026-03-26T22:44+0300

ВЕНА, 26 мар - ПРАЙМ. В Международном агентстве по атомной энергии обеспокоены последними ударами близ иранской АЭС "Бушер", которые могут спровоцировать большой радиационный инцидент, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на директора агентства Рафаэля Гросси. "В текущем контексте продолжающегося конфликта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними военными ударами, которые, как сообщается, произошли вблизи иранской атомной электростанции в Бушере", - говорится в пресс-релизе. Гросси отметил также, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами. Директор МАГАТЭ призвал к "максимальной сдержанности", чтобы этого избежать. Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260326/likhachev-868650779.html

