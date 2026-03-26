Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер" - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"
Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"
2026-03-26T22:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866018637_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_b89d0cb357b9467b5a54187412318617.jpg
ВЕНА, 26 мар - ПРАЙМ. В Международном агентстве по атомной энергии обеспокоены последними ударами близ иранской АЭС "Бушер", которые могут спровоцировать большой радиационный инцидент, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на директора агентства Рафаэля Гросси. "В текущем контексте продолжающегося конфликта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними военными ударами, которые, как сообщается, произошли вблизи иранской атомной электростанции в Бушере", - говорится в пресс-релизе. Гросси отметил также, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами. Директор МАГАТЭ призвал к "максимальной сдержанности", чтобы этого избежать. Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260326/likhachev-868650779.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866018637_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_049dc7465f3b1b660717279d4aca5ae7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:44 26.03.2026
 
Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"

Гросси: новые удары близ иранской АЭС "Бушер" могут спровоцировать радиационный инцидент

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-подхода по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-подхода по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-подхода по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала