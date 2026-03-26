Грузия в феврале увеличила импорт молока из России в пять раз
Грузия в феврале увеличила импорт молока из России в пять раз - 26.03.2026, ПРАЙМ
Грузия в феврале увеличила импорт молока из России в пять раз
Грузия в феврале увеличила импорт молока из России до максимальной суммы за всю современную историю - почти 700 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T05:18+0300
2026-03-26T05:18+0300
2026-03-26T05:18+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Грузия в феврале увеличила импорт молока из России до максимальной суммы за всю современную историю - почти 700 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в феврале грузинские компании ввезли российское молоко на 664,7 тысячи долларов против 132,4 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок подскочила в пять раз в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт достиг максимума с 2009 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате Россия в феврале сохранила за собой место крупнейшего молочного поставщика на грузинский рынок, которое занимала месяцем ранее. Доля РФ от всех поставок составила 33,7%.
Также в топ-5 вошли Польша (17,5%), Азербайджан (14,8%), Франция (11,9%) и Белоруссия (10,9%).
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Грузия в феврале увеличила импорт молока из России до максимальной суммы за всю современную историю - почти 700 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в феврале грузинские компании ввезли российское молоко на 664,7 тысячи долларов против 132,4 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок подскочила в пять раз в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт достиг максимума с 2009 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате Россия в феврале сохранила за собой место крупнейшего молочного поставщика на грузинский рынок, которое занимала месяцем ранее. Доля РФ от всех поставок составила 33,7%.
Также в топ-5 вошли Польша (17,5%), Азербайджан (14,8%), Франция (11,9%) и Белоруссия (10,9%).