China Southern Airlines запускает авиарейс Владивосток — Гуанчжоу - 26.03.2026, ПРАЙМ
China Southern Airlines запускает авиарейс Владивосток — Гуанчжоу
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания China Southern Airlines с 30 марта запускает авиарейс из китайского Гуанчжоу во Владивосток через Харбин, сообщает министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
"Авиакомпания China Southern Airlines открыла продажи билетов на рейс Владивосток — Гуанчжоу. Рейсы выполняются с пересадкой в Харбине. Первый рейс запланирован на 30 марта", - говорится в сообщении.
Багаж оформляется напрямую до конечного пункта назначения, перерегистрация в Харбине не требуется.
Из Гуанчжоу самолет будет вылетать в понедельник, среду, пятницу, из Владивостока – во вторник, четверг, субботу.
 
