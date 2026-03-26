Henkel покупает Olaplex за 1,4 миллиарда долларов

2026-03-26T17:01+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, приобретает американского производителя средств по уходу за волосами Olaplex за 1,4 миллиарда долларов, сообщают компании в своих релизах. "Henkel заключил окончательное соглашение о приобретении 100% акций Olaplex... бренда средств ухода за волосами, по цене предложения 2,06 доллара за акцию; общая стоимость составляет 1,4 миллиарда долларов", - сообщает Henkel. Таким образом, бизнес оценён на 55% дороже, если учитывать цену закрытия акций 25 марта, сообщает Olaplex. Акции Olaplex на предторгах США в четверг дорожают на 50,5%. Как следует из релизов, покупка была одобрена советом директоров Olaplex, а контролирующий акционер приобретаемой компании, Advent, предоставил письменное согласие, обязавшись одобрить её. В дальнейшем Olaplex продолжит работать под своим брендом, но его акции больше не будут размещены на бирже Nasdaq, а Advent полностью выйдет из инвестиций в компанию. Поглощение, при соблюдении необходимых условий, завершится во втором полугодии текущего года, добавляет Olaplex. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. Штат компании составляет около 47 тысяч сотрудников. Olaplex - американский производитель средств по уходу за волосами. Компания была основана в 2014 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.

