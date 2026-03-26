https://1prime.ru/20260326/husity-868628904.html

Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в затягивании мирного плана

2026-03-26T03:38+0300

экономика

мировая экономика

йемен

саудовская аравия

эр-рияд

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868628904.jpg?1774485529

ДОХА, 26 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило Саудовскую Аравию в затягивании реализации мирного плана в Йемене, пригрозив возобновить военные действия против Эр-Рияда. "Мы заявляем, что терпение йеменского народа не будет безграничным, и он полон решимости отстоять свои права тем способом, который сочтет нужным. Я заверяю наш народ, что мы обеспечим полную защиту всех его прав без исключения", - заявил по случаю 11-летия с начала военных действий саудовской коалиции в Йемене глава Высшего политического совета "Ансар Алла" Махди аль-Машат. Его слова приводит йеменское агентство Saba. Как сказал аль-Машат, возникает все больше возможностей для достижения мира, но "государства-агрессоры, возглавляемые саудовским режимом и поддерживаемые Америкой, продолжают затягивать реализацию дорожной карты". Глава политсовета хуситов обвинил Саудовскую Аравию в сохранении блокады и экономических санкций в отношении подконтрольной им части Йемена. В числе требований Йемена аль-Машат назвал прекращение военных действий, снятие блокады, полный вывод иностранных войск с территории Йемена, а также решение вопросов, связанных с заключенными, выплатой репараций и восстановлением страны. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные действия против хуситов в Йемене в 2015 году, но ей не удалось ослабить их контроль над захваченными территориями. В 2022 году Саудовская Аравия начала переговоры с хуситами под эгидой ООН, но в декабре прошлого года спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил об отсутствии прогресса на пути к миру в Йемене.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

