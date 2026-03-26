Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в затягивании мирного плана - 26.03.2026, ПРАЙМ
Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в затягивании мирного плана
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило Саудовскую Аравию в затягивании реализации мирного плана в... | 26.03.2026, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
йемен
саудовская аравия
эр-рияд
оон
03:38 26.03.2026
 
ДОХА, 26 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило Саудовскую Аравию в затягивании реализации мирного плана в Йемене, пригрозив возобновить военные действия против Эр-Рияда.
"Мы заявляем, что терпение йеменского народа не будет безграничным, и он полон решимости отстоять свои права тем способом, который сочтет нужным. Я заверяю наш народ, что мы обеспечим полную защиту всех его прав без исключения", - заявил по случаю 11-летия с начала военных действий саудовской коалиции в Йемене глава Высшего политического совета "Ансар Алла" Махди аль-Машат. Его слова приводит йеменское агентство Saba.
Как сказал аль-Машат, возникает все больше возможностей для достижения мира, но "государства-агрессоры, возглавляемые саудовским режимом и поддерживаемые Америкой, продолжают затягивать реализацию дорожной карты".
Глава политсовета хуситов обвинил Саудовскую Аравию в сохранении блокады и экономических санкций в отношении подконтрольной им части Йемена.
В числе требований Йемена аль-Машат назвал прекращение военных действий, снятие блокады, полный вывод иностранных войск с территории Йемена, а также решение вопросов, связанных с заключенными, выплатой репараций и восстановлением страны.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные действия против хуситов в Йемене в 2015 году, но ей не удалось ослабить их контроль над захваченными территориями. В 2022 году Саудовская Аравия начала переговоры с хуситами под эгидой ООН, но в декабре прошлого года спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил об отсутствии прогресса на пути к миру в Йемене.
 
