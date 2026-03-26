Цены на газ в Европе выросли до 645,4 доллара за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе выросли почти на 2%, до 645,4 доллара за тысячу кубов
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, связывающая трубопроводные системы в Европе
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут почти на 2%, до 645,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 641 доллар (+1,3%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составляет 645,4 доллара (+1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 633,1 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.