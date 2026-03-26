Инфляция в России должна и будет снижаться дальше, заявила Набиуллина
2026-03-26T13:09+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Инфляция в стране "должна и будет" снижаться дальше, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за прошлый год. "Сами граждане оценивают текущий рост гораздо выше - в 15%, и эта разница между цифрами Росстата и тем, как люди оценивают инфляцию, существует не потому, что Росстат что-то считает неверно, это как следствие очень длинного периода высоких темпов роста цен. Это лишний раз убедительно показывает, что нельзя мириться с высокой инфляцией - она должна и будет снижаться дальше", - сказала она. Также Набиуллина пояснила, что по итогам прошлого года инфляция уменьшилась до 5,6% - это наименьшее значение с 2020 года, "но по-прежнему много". "Это видно по той обеспокоенности ростом цен, которую граждане высказывают и в вопросах, и, я полагаю, на ваших встречах с избирателями", - добавила она. Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня.
Набиуллина: нельзя мириться с высокой инфляцией в РФ, она должна и будет снижаться дальше