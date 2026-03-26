Набиуллина рассказала, какой могла быть инфляция, если бы не жесткая ДКП
13:59 26.03.2026
 
Набиуллина рассказала, какой могла быть инфляция, если бы не жесткая ДКП

© РИА Новости . Евгений БиятовПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2025 года могла быть и 25%, и 30%, если бы не жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год.
"К концу 2024 года рост цен был очень высоким, всего за полгода он ускорился в три раза... Если бы мы на это закрыли глаза, то инфляция продолжила бы так же ускоряться и дальше, и по итогам 2025 года могла бы быть и 25%, и 30%", - сказала она.
По ее словам, это очень опасное свойство повышенной инфляции. "Если она не встречает барьера в виде жесткой денежно-кредитной политики, то она будет разгоняться выше и выше", - пояснила Набиуллина.
