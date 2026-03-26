Набиуллина рассказала, какой могла быть инфляция, если бы не жесткая ДКП
Набиуллина рассказала, какой могла быть инфляция, если бы не жесткая ДКП - 26.03.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, какой могла быть инфляция, если бы не жесткая ДКП
Инфляция в России по итогам 2025 года могла быть и 25%, и 30%, если бы не жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), заявила председатель Банка России Эльвира... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:59+0300
2026-03-26T13:59+0300
2026-03-26T13:59+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2025 года могла быть и 25%, и 30%, если бы не жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год. "К концу 2024 года рост цен был очень высоким, всего за полгода он ускорился в три раза... Если бы мы на это закрыли глаза, то инфляция продолжила бы так же ускоряться и дальше, и по итогам 2025 года могла бы быть и 25%, и 30%", - сказала она. По ее словам, это очень опасное свойство повышенной инфляции. "Если она не встречает барьера в виде жесткой денежно-кредитной политики, то она будет разгоняться выше и выше", - пояснила Набиуллина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, эльвира набиуллина, госдума
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, Госдума
Набиуллина рассказала, какой могла быть инфляция, если бы не жесткая ДКП
Набиуллина: инфляция в России в 2025 году могла быть и 25%, и 30%