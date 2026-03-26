Льготная ипотека в России почти вытеснила рыночную, заявила Набиуллина - 26.03.2026, ПРАЙМ
Льготная ипотека в России почти вытеснила рыночную, заявила Набиуллина
Льготная ипотека в России почти вытеснила рыночную, заявила Набиуллина - 26.03.2026, ПРАЙМ
Льготная ипотека в России почти вытеснила рыночную, заявила Набиуллина
Льготная ипотека в России сейчас почти вытеснила рыночную: на два субсидированных кредита выдается один рыночный, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T12:55+0300
2026-03-26T12:55+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Льготная ипотека в России сейчас почти вытеснила рыночную: на два субсидированных кредита выдается один рыночный, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Приведу пример 2019 года, когда после нескольких лет низкой инфляции ставки по рыночной ипотеке были 9-10%, опускались и ниже 9%. В 2019 году за год было выдано столько же ипотечных кредитов, сколько в 2024 году… Это было с минимальным объемом бюджетной поддержки льготной ипотеки", - рассказала Набиуллина. "На 50 рыночных кредитов тогда приходился один льготный, который субсидировался государством, а сейчас у нас на два льготных приходится один рыночный", - добавила она. Глава регулятора также подчеркнула, что задача регулятора – сделать рыночную ипотеку доступной. "И это решаемая задача", - отметила Набиуллина.
финансы, бизнес, россия, эльвира набиуллина, госдума, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, недвижимость
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Госдума, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, Недвижимость
12:55 26.03.2026
 
Льготная ипотека в России почти вытеснила рыночную, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: льготная ипотека в России почти вытеснила рыночную

© РИА Новости . Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Льготная ипотека в России сейчас почти вытеснила рыночную: на два субсидированных кредита выдается один рыночный, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Приведу пример 2019 года, когда после нескольких лет низкой инфляции ставки по рыночной ипотеке были 9-10%, опускались и ниже 9%. В 2019 году за год было выдано столько же ипотечных кредитов, сколько в 2024 году… Это было с минимальным объемом бюджетной поддержки льготной ипотеки", - рассказала Набиуллина.
"На 50 рыночных кредитов тогда приходился один льготный, который субсидировался государством, а сейчас у нас на два льготных приходится один рыночный", - добавила она.
Глава регулятора также подчеркнула, что задача регулятора – сделать рыночную ипотеку доступной. "И это решаемая задача", - отметила Набиуллина.
 
ФинансыБизнесРОССИЯЭльвира НабиуллинаГосдумаипотекальготная ипотекасемейная ипотекаНедвижимость
 
 
