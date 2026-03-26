https://1prime.ru/20260326/iran-868631814.html

СМИ: Иран укрепляет оборону острова Харк на случай вторжения США

2026-03-26T07:34+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868389138_0:0:2437:1372_1920x0_80_0_0_d2110eb1ac500016cde072ab0f536b84.jpg

МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке, Иран предпринимает меры по усилению обороны острова Харк в виду возможной наземной операции со стороны США. "В последние недели Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный военный персонал и средства ПВО в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом", — утверждает телеканал.Однако Центральное командование США отказалось давать комментарии по этой информации. Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщала, что командование 82-й воздушно-десантной дивизии армии США якобы получило указания о развертывании на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные о возможной операции в отношении острова Харк, отметила, что Москва осведомлена о спекуляциях вокруг подготовки наземной операции на этом иранском острове, но надеется, что все ограничится лишь словесными угрозами.Согласно информации от Wall Street Journal, на которую ссылаются американские чиновники, США еще не приняли окончательного решения о направлении военных сил. Операция, проводимая Вашингтоном и Тель-Авивом против Тегерана, продолжается с 28 февраля. В то время как стороны обмениваются ударами, в том числе по объектам нефтегазовой инфраструктуры, конфликт практически парализовал судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым путем транспортировки нефти и СПГ из Персидского залива. Это вызвало резкий рост цен на энергоресурсы. Уже 9 марта стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов за баррель, что является максимумом с июня 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, ближний восток, мария захарова, cnn, fox news, мид рф