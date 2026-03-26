В Британии раскрыли, что США предложили Ирану от отчаяния

На своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что США предложили мирный план Ирану из-за отчаяния. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T07:45+0300

МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. На своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что США предложили мирный план Ирану из-за отчаяния. "Опять же, США сейчас нужно предотвратить потенциальную катастрофу, которая, как мне кажется, надвигается, ведь что бы ни делал (президент Дональд. — Прим. ред.) Трамп, мне кажется, у него сейчас заканчивается время. Отсюда и столько попыток договориться с Ираном", — сказал он.Аналитик подчеркивает, что Тегерану не следует принимать условия, предложенные Белым домом, так как стратегическое преимущество сейчас находится у Ирана, что подрывает позиции американского лидера в этом конфликте. Недавно Bloomberg сообщил, что США предложили Ирану план по урегулированию конфликта, состоящий из 12 пунктов и трех условий, которые Белый дом обязался выполнить в ответ. Тегеран отверг эти предложения, назвав их нелогичными. Американская сторона, в свою очередь, заявила, что в публикации присутствуют как дезинформация, так и правдивые элементы. В среду иранские СМИ сообщили, что страна намерена продолжать противостояние до выполнения всех ее условий. Среди требований Ирана — гарантии предотвращения будущих войн, компенсация ущерба и контроль над Ормузским проливом. В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом перемирии и приказал приостановить на пять дней атаки на иранские энергетические объекты. В Тегеране назвали его заявление психологической операцией, направленной на манипуляцию рынками.

