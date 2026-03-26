"Поворотный момент". Произошедшее из-за удара Ирана вызвало панику в США

"Поворотный момент". Произошедшее из-за удара Ирана вызвало панику в США - 26.03.2026, ПРАЙМ

"Поворотный момент". Произошедшее из-за удара Ирана вызвало панику в США

Иранские ракеты пробивают оборону Израиля, пишет Washington Post. "Доверие к современным израильским системам противовоздушной обороны пошатнулось", — говорится | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T09:29+0300

2026-03-26T09:29+0300

2026-03-26T09:29+0300

израиль

тегеран

иран

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Иранские ракеты пробивают оборону Израиля, пишет Washington Post. "Доверие к современным израильским системам противовоздушной обороны пошатнулось", — говорится в публикации.Опасения, что Тегеран накапливает оружие для преодоления системы противоракетной обороны, стали ключевым фактором, подтолкнувшим к войне, приводит газета слова израильских официальных лиц. Однако, добавляют они, недавние удары со стороны Ирана обнажили уязвимость систем ПВО.Так, вновь начали звучать опасения, что военным, возможно, придется экономить дорогостоящие перехватчики для защиты важных целей, отмечает издание."Спикер иранского парламента, немного преувеличивая, заявил, что неспособность Израиля перехватить ракеты в хорошо защищенном районе Димона стала поворотным моментом", — пишет газета.На этой неделе телерадиокомпания Kan сообщила, что израильская система ПРО "Праща Давида" не справилась с перехватом иранских ракет в Димоне и Араде в минувшую субботу.Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.

израиль

тегеран

иран

израиль, тегеран, иран