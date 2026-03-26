"Поворотный момент". Произошедшее из-за удара Ирана вызвало панику в США - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/iran-868634939.html
"Поворотный момент". Произошедшее из-за удара Ирана вызвало панику в США
израиль
тегеран
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:29 26.03.2026
 
"Поворотный момент". Произошедшее из-за удара Ирана вызвало панику в США

Washington Post: иранские ракеты пробивают оборону Израиля

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Флаг Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Иранские ракеты пробивают оборону Израиля, пишет Washington Post.

"Доверие к современным израильским системам противовоздушной обороны пошатнулось", — говорится в публикации.
Опасения, что Тегеран накапливает оружие для преодоления системы противоракетной обороны, стали ключевым фактором, подтолкнувшим к войне, приводит газета слова израильских официальных лиц. Однако, добавляют они, недавние удары со стороны Ирана обнажили уязвимость систем ПВО.

Так, вновь начали звучать опасения, что военным, возможно, придется экономить дорогостоящие перехватчики для защиты важных целей, отмечает издание.

"Спикер иранского парламента, немного преувеличивая, заявил, что неспособность Израиля перехватить ракеты в хорошо защищенном районе Димона стала поворотным моментом", — пишет газета.

На этой неделе телерадиокомпания Kan сообщила, что израильская система ПРО "Праща Давида" не справилась с перехватом иранских ракет в Димоне и Араде в минувшую субботу.

Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала