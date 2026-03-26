https://1prime.ru/20260326/iran-868635058.html

"Крайне мощно". На Западе ужаснулись из-за решения Ирана

Иран, приняв несколько стратегически удачных решений, имеет преимущество в войне с США, заявил экс-руководитель МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Economist.

2026-03-26T09:32+0300

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Иран, приняв несколько стратегически удачных решений, имеет преимущество в войне с США, заявил экс-руководитель МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Economist. "Факт в том, что США недооценили сложность задачи, и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране", – сказал он.Янгер добавил, что руководство ближневосточного государства на самом деле оказалось более устойчивым, чем ожидалось."Еще в июне они приняли несколько хороших решений по распределению своих военных мощностей и передаче полномочий на использование вооружений. Это дало им значительную дополнительную устойчивость против крайне мощных воздушных операций", – заявил экс-глава МИ-6.Янгер выразил мнение, что Иран придерживается "стратегии горизонтальной эскалации", обстреливая страны Персидского залива и оказывая таким образом давление на США.Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

