"Крайне мощно". На Западе ужаснулись из-за решения Ирана - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Крайне мощно". На Западе ужаснулись из-за решения Ирана
Иран, приняв несколько стратегически удачных решений, имеет преимущество в войне с США, заявил экс-руководитель МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Economist.
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Иран, приняв несколько стратегически удачных решений, имеет преимущество в войне с США, заявил экс-руководитель МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Economist. "Факт в том, что США недооценили сложность задачи, и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране", – сказал он.Янгер добавил, что руководство ближневосточного государства на самом деле оказалось более устойчивым, чем ожидалось."Еще в июне они приняли несколько хороших решений по распределению своих военных мощностей и передаче полномочий на использование вооружений. Это дало им значительную дополнительную устойчивость против крайне мощных воздушных операций", – заявил экс-глава МИ-6.Янгер выразил мнение, что Иран придерживается "стратегии горизонтальной эскалации", обстреливая страны Персидского залива и оказывая таким образом давление на США.Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Экс-глава МИ-6 Янгер: Иран имеет преимущество в войне против США

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Иран, приняв несколько стратегически удачных решений, имеет преимущество в войне с США, заявил экс-руководитель МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Economist.

"Факт в том, что США недооценили сложность задачи, и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране", – сказал он.
Янгер добавил, что руководство ближневосточного государства на самом деле оказалось более устойчивым, чем ожидалось.

"Еще в июне они приняли несколько хороших решений по распределению своих военных мощностей и передаче полномочий на использование вооружений. Это дало им значительную дополнительную устойчивость против крайне мощных воздушных операций", – заявил экс-глава МИ-6.

Янгер выразил мнение, что Иран придерживается "стратегии горизонтальной эскалации", обстреливая страны Персидского залива и оказывая таким образом давление на США.

Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
