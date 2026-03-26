"Вашингтон умоляет". Внезапный шаг Ирана шокировал Запад
Bloomberg: доходы Ирана от продажи нефти резко выросли после начала конфликта
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Иран значительно увеличил доходы от нефти после начала конфликта, так как остался единственным поставщиком, использующим Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg.
"Вероятно, с начала войны Иран получил сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти, извлек выгоду из резкого роста цен на свою нефть после того, как стал единственным крупным экспортером, имеющим право использовать Ормузский пролив", — говорится в публикации.
Как утверждается, поставки иранской нефти в этом месяце сохранились на уровне, близком к довоенному: около 1,6 миллиона баррелей в день. Это существенно отличается от фактической блокады, введенной против экспорта из других стран региона, отмечается в статье.
Кроме того, Тегеран может получить еще больше выгоды после временного смягчения Вашингтоном санкций в отношении основной части иранской нефти, которая уже находилась в море в танкерах.
"Администрация Трампа практически умоляет Иран продать нефть", — приводит агентство слова старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричарда Нефью.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время происходит обмен ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнуто договоренность о перемирии, и потому он распорядился на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако Тегеран сообщает, что переговоров не было. По словам спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипуляции рынками.
Газета New York Times недавно сообщила, ссылаясь на анонимные источники, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по разрешению конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии гражданского атома, включая АЭС "Бушер".