"Вашингтон умоляет". Внезапный шаг Ирана шокировал Запад - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/iran-868666313.html
"Вашингтон умоляет". Внезапный шаг Ирана шокировал Запад
"Вашингтон умоляет". Внезапный шаг Ирана шокировал Запад - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Вашингтон умоляет". Внезапный шаг Ирана шокировал Запад
Иран значительно увеличил доходы от нефти после начала конфликта, так как остался единственным поставщиком, использующим Ормузский пролив, сообщает агентство... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:11+0300
2026-03-26T23:11+0300
мировая экономика
иран
тегеран
сша
дональд трамп
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868467705_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_67222314c48224a634bd60f5ebdad3a8.jpg
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Иран значительно увеличил доходы от нефти после начала конфликта, так как остался единственным поставщиком, использующим Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg. "Вероятно, с начала войны Иран получил сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти, извлек выгоду из резкого роста цен на свою нефть после того, как стал единственным крупным экспортером, имеющим право использовать Ормузский пролив", — говорится в публикации. Как утверждается, поставки иранской нефти в этом месяце сохранились на уровне, близком к довоенному: около 1,6 миллиона баррелей в день. Это существенно отличается от фактической блокады, введенной против экспорта из других стран региона, отмечается в статье. "Даже несмотря на ежедневные авиаудары США и Израиля по Ирану, их военные усилия были ослаблены способностью Тегерана поддерживать свою финансовую стабильность", — подчеркивается в материале. Кроме того, Тегеран может получить еще больше выгоды после временного смягчения Вашингтоном санкций в отношении основной части иранской нефти, которая уже находилась в море в танкерах. "Администрация Трампа практически умоляет Иран продать нефть", — приводит агентство слова старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричарда Нефью. Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время происходит обмен ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнуто договоренность о перемирии, и потому он распорядился на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако Тегеран сообщает, что переговоров не было. По словам спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипуляции рынками. Газета New York Times недавно сообщила, ссылаясь на анонимные источники, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по разрешению конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии гражданского атома, включая АЭС "Бушер".
иран
тегеран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868467705_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_e80cc84d018befb1ff7c38d251b3bcbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, тегеран, сша, дональд трамп, аэс "бушер"
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, США, Дональд Трамп, АЭС "Бушер"
23:11 26.03.2026
 
"Вашингтон умоляет". Внезапный шаг Ирана шокировал Запад

Bloomberg: доходы Ирана от продажи нефти резко выросли после начала конфликта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Иран значительно увеличил доходы от нефти после начала конфликта, так как остался единственным поставщиком, использующим Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg.
"Вероятно, с начала войны Иран получил сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти, извлек выгоду из резкого роста цен на свою нефть после того, как стал единственным крупным экспортером, имеющим право использовать Ормузский пролив", — говорится в публикации.
Как утверждается, поставки иранской нефти в этом месяце сохранились на уровне, близком к довоенному: около 1,6 миллиона баррелей в день. Это существенно отличается от фактической блокады, введенной против экспорта из других стран региона, отмечается в статье.
"Даже несмотря на ежедневные авиаудары США и Израиля по Ирану, их военные усилия были ослаблены способностью Тегерана поддерживать свою финансовую стабильность", — подчеркивается в материале.
Кроме того, Тегеран может получить еще больше выгоды после временного смягчения Вашингтоном санкций в отношении основной части иранской нефти, которая уже находилась в море в танкерах.
"Администрация Трампа практически умоляет Иран продать нефть", — приводит агентство слова старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричарда Нефью.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время происходит обмен ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнуто договоренность о перемирии, и потому он распорядился на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако Тегеран сообщает, что переговоров не было. По словам спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипуляции рынками.
Газета New York Times недавно сообщила, ссылаясь на анонимные источники, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по разрешению конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии гражданского атома, включая АЭС "Бушер".
 
Мировая экономикаИРАНТегеранСШАДональд ТрампАЭС "Бушер"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала