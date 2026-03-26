"Собираются атаковать". План Ирана против США ужаснул Запад
Крук: Иран усилит давление на страны Персидского залива из-за действий США
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Иран увеличит давление на страны Персидского залива, если США продолжат ставить ультиматумы, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Мы видим, что у Ирана есть план, тщательно продуманный план. <…> Если США продолжат свой ультиматум, что собираются атаковать всю энергетическую систему Ирана, то Тегеран отреагирует и усилит давление на все структуры в странах Персидского залива и Израиле. Речь идет не только об энергетике, но и обо всей инфраструктуре", — сказал он.
По его мнению, Иран при необходимости может перейти от двусмысленных действий к "чему-то более близкому к ядерному сдерживанию".
С 28 февраля продолжается военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики. Все это время стороны обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы удалось достичь договоренности о перемирии, поэтому он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию для манипуляции рынками.
Накануне газета New York Times, ссылаясь на анонимных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по разрешению конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, включая АЭС "Бушер".