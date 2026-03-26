https://1prime.ru/20260326/iran-868666898.html

"Пехота уже в пути". На Западе раскрыли замысел США против Ирана

"Пехота уже в пути". На Западе раскрыли замысел США против Ирана - 26.03.2026, ПРАЙМ

"Пехота уже в пути". На Западе раскрыли замысел США против Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке становится крайне рискованной, заявил американский экономист Джефри Сакс на YouTube-канале профессора Университета Юго-Восточной... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T23:21+0300

2026-03-26T23:21+0300

2026-03-26T23:21+0300

мировая экономика

тегеран

иран

сша

дональд трамп

аэс "бушер"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке становится крайне рискованной, заявил американский экономист Джефри Сакс на YouTube-канале профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена. "Я думаю, мы движемся по пути эскалации конфликта. Очевидно, что несмотря на значительный прогресс, о котором говорил Трамп, сразу же последовал обстрел Тегерана со стороны Израиля. Иран же нанес ответный ракетный удар. Ни малейшего намека на паузу. Кроме того, мы знаем, что морские пехотинцы уже в пути. Таким образом, ситуация накаляется и становится чрезвычайно опасной", — сказал он. Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что достигнута якобы договоренность о перемирии, и поручил на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипуляции рынками. Газета New York Times недавно сообщила, ссылаясь на анонимные источники, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по разрешению конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, включая АЭС "Бушер".

тегеран

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, тегеран, иран, сша, дональд трамп, аэс "бушер"