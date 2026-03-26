"Перевернул игру". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад

Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана стала переломным моментом, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T23:27+0300

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана стала переломным моментом, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Одним движением Иран создал альтернативную платежную систему в самом важном узловом пункте на планете. Иран закрепил нефтяной юань в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива. <…> Они добились этого одним движением. Это действительно изменило правила игры", — отметил Эскобар.По его словам, ключевым фактором является то, что США не способны повлиять на ситуацию, при которой Тегеран установил полный контроль над проливом и диктует там свои условия.Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля, и все это время стороны обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнута договоренность о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты Ирана. Однако в Тегеране заявили, что переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для влияния на рынки.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. Среди предложений — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси и открытие Ормузского пролива. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".

иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, new york times, аэс "бушер"