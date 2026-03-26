Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перевернул игру". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/iran-868667343.html
"Перевернул игру". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад
"Перевернул игру". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Перевернул игру". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад
Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана стала переломным моментом, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
2026-03-26T23:27+0300
2026-03-26T23:27+0300
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
new york times
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана стала переломным моментом, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Одним движением Иран создал альтернативную платежную систему в самом важном узловом пункте на планете. Иран закрепил нефтяной юань в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива. &lt;…&gt; Они добились этого одним движением. Это действительно изменило правила игры", — отметил Эскобар.По его словам, ключевым фактором является то, что США не способны повлиять на ситуацию, при которой Тегеран установил полный контроль над проливом и диктует там свои условия.Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля, и все это время стороны обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнута договоренность о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты Ирана. Однако в Тегеране заявили, что переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для влияния на рынки.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. Среди предложений — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси и открытие Ормузского пролива. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
иран
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, new york times, аэс "бушер"
ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, New York Times, АЭС "Бушер"
23:27 26.03.2026
 
"Перевернул игру". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад

Эскобар: контроль над Ормузским проливом изменил правила игры

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана стала переломным моментом, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Одним движением Иран создал альтернативную платежную систему в самом важном узловом пункте на планете. Иран закрепил нефтяной юань в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива. <…> Они добились этого одним движением. Это действительно изменило правила игры", — отметил Эскобар.
По его словам, ключевым фактором является то, что США не способны повлиять на ситуацию, при которой Тегеран установил полный контроль над проливом и диктует там свои условия.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля, и все это время стороны обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнута договоренность о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты Ирана. Однако в Тегеране заявили, что переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для влияния на рынки.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. Среди предложений — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси и открытие Ормузского пролива. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
ИРАНСШАОрмузский проливДональд ТрампNew York TimesАЭС "Бушер"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала