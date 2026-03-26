"Коснется всех": Мелони сделала резкое заявление о войне против Ирана

2026-03-26T07:26+0300

МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии, Джорджа Мелони, выразила обеспокоенность тем, что дальнейшее обострение войны между США, Израилем и Ираном может коснуться даже африканского континента. Заявление было сделано в ходе ее обращения к прессе в Алжире. "Этот конфликт коснется всех, и, если он будет продолжаться длительное время, он, безусловно, может иметь экономические и социальные последствия, которые в конечном итоге затронут наиболее уязвимые страны, особенно африканский континент", — сказала она.Мелони указала, что скорейшее завершение конфликта стало бы отличной новостью для всех стран региона Ближнего Востока. Вашингтон ранее заявил, что проводил плодотворные переговоры с Тегераном. Однако иранский МИД опроверг проведение прямого диалога, хотя подтвердил, что получал через посредников сообщения от США о намерении начать обсуждение возможного мирного урегулирования. СМИ сообщали о предложенном Белым домом плане из 15 пунктов, также говорилось о возможности проведения переговоров в Исламабаде на выходных, информацию которой Иран пока не подтвердил. В конце февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты. В ответ Иран наносит ответные удары по израильским территориям и американским базам на Ближнем Востоке. Обострение привело к фактической блокаде Ормузского пролива — важнейшего маршрута для транспортировки нефти и СПГ из государств Персидского залива, что отразилось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

