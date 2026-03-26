Канада внесла в санкционный список 100 судов
Канада вносит в санкционные списки 100 судов в рамках ограничений против России, говорится в заявлении канадского МИД. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T20:55+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Канада вносит в санкционные списки 100 судов в рамках ограничений против России, говорится в заявлении канадского МИД. "Чтобы еще больше укрепить наши меры по противостоянию уклонению России от санкций, Канада внесла еще 100 судов... в свой санкционный список", - указано в релизе на сайте канадского правительства. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
