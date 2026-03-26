ЦБ хочет сделать карту "Мир" единым инструментом доступа ко всем льготам

2026-03-26T13:06+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Банк России и правительство хотят сделать карту "Мир" единым инструментом доступа ко всем льготам, начнут этот пилот до конца текущего года, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы с правительством хотим пойти дальше и сделать карту "Мир" единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, тогда людям будем гораздо проще", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2025 год. "Планируем начать этот проект в пилотном режиме до конца этого года", - добавила Набиуллина.

