Российские компании стали реже блокировать доступ к соцсетям с рабочих мест - 26.03.2026, ПРАЙМ
Российские компании стали реже блокировать доступ к соцсетям с рабочих мест
07:16 26.03.2026 (обновлено: 08:16 26.03.2026)
 
Российские компании стали реже блокировать доступ к соцсетям с рабочих мест

SuperJob: российские компании стали реже блокировать доступ к соцсетям с рабочих мест

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские компании стали реже полностью блокировать своим сотрудникам доступ к соцсетям с рабочих мест - если три года назад это практиковали 23% работодателей, то теперь только 13%, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Бизнес продолжает регулировать правила поведения сотрудников в социальных сетях, но подход за последние три года немного трансформировался. Если в 2023 году 41% компаний не имел никаких правил на этот счет, то сегодня таких уже 50%. Однако это не означает полного отказа от контроля - скорее, меняются его формы. Снизилась практика тотальной блокировки: доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен сейчас в 13% организаций против 23% в 2023-м", - показал опрос тысячи менеджеров по персоналу.
Одновременно выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (три года назад — 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%). Увеличилась и доля тех, кто полностью запрещает размещать любую информацию о работодателе - с 4% до 10%.
Чуть чаще стали запрещать размещение фото в униформе или на рабочем месте: такое ограничение есть у 3% работодателей (в 2023 году - у 1%). Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны по-прежнему действует в 35% компаний. В целом структура требований смещается от технического ограничения доступа к нормам цифровой этики и ответственности за репутацию.
"К счастью, случаи реальных промахов сотрудников в соцсетях редки. Лишь 3% экономически активных россиян рассказали, что когда-либо получали замечания от работодателя из-за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получают мужчины (4% против 1% у женщин). Судя по рассказам, к типичным промахам можно отнести следующие: фото на рабочих местах, неподобающие снимки (например, в купальнике, с вечеринок и прочее), содержание статей и комментариев", - отмечают авторы исследования.
 
