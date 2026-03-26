Силуанов призвал российские компании выходить на IPO или SPO

2026-03-26T11:57+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям нужно выходить на IPO или SPO, так как финансовый рынок будет расти, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня еще, действительно, высокие ставки. Подумать о выходе на IPO, SPO, поскольку это хороший источник для развития, хороший источник для инвестиций, и есть меры поддержки тем компаниям, которые размещают свои акции на финансовом рынке", - призвал он бизнес. "Кроме того, финансовый рынок будет расти, это очевидно, и, сегодня разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем", - добавил глава Минфина. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

