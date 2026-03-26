https://1prime.ru/20260326/kompanii-868639632.html
Силуанов призвал российские компании выходить на IPO или SPO
Российским компаниям нужно выходить на IPO или SPO, так как финансовый рынок будет расти, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T11:57+0300
финансы
банки
рф
антон силуанов
минфин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:94:2824:1682_1920x0_80_0_0_e48f48dd0daa6f41fee6e8507f762ee4.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям нужно выходить на IPO или SPO, так как финансовый рынок будет расти, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня еще, действительно, высокие ставки. Подумать о выходе на IPO, SPO, поскольку это хороший источник для развития, хороший источник для инвестиций, и есть меры поддержки тем компаниям, которые размещают свои акции на финансовом рынке", - призвал он бизнес. "Кроме того, финансовый рынок будет расти, это очевидно, и, сегодня разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем", - добавил глава Минфина. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c64805de67639f2c82ffd4d5895df200.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
