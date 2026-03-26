Дмитриев рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию

Многие компании США регистрируют свои торговые марки для возврата на российский рынок, после ухода американские компании потеряли свыше 300 миллиардов долларов, | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T13:17+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Многие компании США регистрируют свои торговые марки для возврата на российский рынок, после ухода американские компании потеряли свыше 300 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Многие американские компании видят, что потеряли очень много средств, уйдя с российского рынка. Это свыше 300 миллиардов долларов потерянной прибыли, по нашим оценкам. Мы видим, что многие компании сейчас регистрируют свои торговые марки американские, чтобы возвращаться на российский рынок", - сказал он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

