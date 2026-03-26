Конгресс Мексики одобрил закон об ограничении "золотых пенсий" чиновников

2026-03-26T03:35+0300

МЕХИКО, 26 мар - ПРАЙМ. Конгресс Мексики одобрил законопроект об ограничении так называемых "золотых пенсий" высокопоставленных чиновников, согласно которому они не могут превышать половины президентской зарплаты. Палата депутатов поддержала инициативу в среду: согласно трансляции в соцсетях, за нее проголосовали 458 из 500 присутствовавших парламентариев. Ранее, на прошлой неделе, документ был одобрен сенатом. Реформа устанавливает, что максимальный размер пенсии будет ограничен половиной зарплаты президента. В настоящее время оклад президента Клаудии Шейнбаум составляет около 140 тысяч песо в месяц или примерно 7,85 тысячи долларов США, следовательно, пенсия бывших чиновников не сможет превышать примерно 70 тысяч песо. Сэкономленные средства исполнительная власть, инициировавшая закон, предлагает направить на социальные программы. По оценкам правительства, объём таких средств достигает почти 300 миллионов долларов США, и в ряде случаев бывшие чиновники получают до одного миллиона песо в месяц - более 56 тысяч долларов. Министр по антикоррупционным вопросам и добросовестному управлению Ракель Буэнростро заявила при представлении проекта, что только в государственной компании Luz y Fuerza del Centro более 9 тысяч пенсионеров получают выплаты от 100 тысяч до одного миллиона песо. Из них более 3,5 тысячи бывших руководителей государственных компаний получают пенсии выше чистой месячной зарплаты главы государства. Изменения вносятся в статью 127 Конституции и закрепляют, что пенсии бывших высокопоставленных чиновников "не могут превышать 50% от вознаграждения главы федеральной исполнительной власти". При этом закон не затрагивает пенсии и выплаты, предусмотренные коллективными трудовыми договорами, согласованными с профсоюзами. После одобрения обеими палатами конгресса документ должен быть поддержан как минимум половиной законодательных собраний 32 штатов страны для окончательного внесения изменений в Конституцию.

