Американская конгрессвумен призвала Зеленского заключить сделку с Россией

2026-03-26T00:22+0300

ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского пойти на заключение сделки с Россией для урегулирования продолжающегося конфликта на Украине. "Пора заключать мирную сделку, Владимир Зеленский", - написала Луна в соцсети X. Пост в соцcети X конгрессвумен Луны стал реакцией на заявление Зеленского в интервью агентству Рейтер, согласно которому США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что Киев согласится на территориальные уступки и передаст России весь Донбасс. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине. Кроме того, по его словам, США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Трамп ранее также выразил удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.

россия, мировая экономика, сша, украина, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин