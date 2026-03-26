https://1prime.ru/20260326/kongressvumen-868626950.html
Американская конгрессвумен призвала Зеленского заключить сделку с Россией
2026-03-26T00:22+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
рф
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868626950.jpg?1774473759
ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского пойти на заключение сделки с Россией для урегулирования продолжающегося конфликта на Украине.
"Пора заключать мирную сделку, Владимир Зеленский", - написала Луна в соцсети X.
Пост в соцcети X конгрессвумен Луны стал реакцией на заявление Зеленского в интервью агентству Рейтер, согласно которому США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что Киев согласится на территориальные уступки и передаст России весь Донбасс.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине. Кроме того, по его словам, США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Трамп ранее также выразил удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
