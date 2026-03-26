НБКИ: средний срок потребкредита в феврале вырос почти на четверть

2026-03-26T11:27+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Средний срок потребительского кредита на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) вырос в прошлом месяце почти на четверть в годовом выражении – до 2,2 года, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения бюро. "В феврале 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 2,2 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,1%", – говорится в сообщении. Уточняется, что показатель в феврале прошлого года составлял 1,8 года. Средний срок потребкредита в начале того года находился на минимальных значениях из-за ужесточения ДКП регулятора для охлаждения кредитного рынка, напомнили в НБКИ. Тогда ключевая ставка составляла 21%. При этом по сравнению с предшествовавшим месяцем средний срок потребкредита в феврале вырос незначительно – на 1% (в январе – также в среднем 2,2 года). Наибольший средний срок выданных потребкредитов (среди 30 лидеров в потребительском кредитовании) в прошлом месяце был отмечен в Санкт-Петербурге (2,52 года), Новосибирской области (2,43 года), Краснодарском крае (2,39 года), Татарстане и Москве (по 2,33 года). Наименьший же показатель среднего срока потребкредитов среди них продемонстрировали Якутия) (1,93 года), Нижегородская (2,06 года) и Иркутская (2,08 года) области, Приморский и Хабаровский края (по 2,08 года). Наиболее серьезная динамика увеличения среднего срока потребкредитов в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Ростовской области (+34,3%), Краснодарском крае (+30,5%), Саратовской области (+27,5%), Татарстане (+26,8%) и Пермском крае (+25,6%). При этом в Москве и Санкт-Петербурге показатель за год увеличился на 14,3% и 15,7% соответственно.

