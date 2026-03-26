Эксперты рассказали, какие круизы больше всего интересуют россиян - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/kruizy-868633567.html
Эксперты рассказали, какие круизы больше всего интересуют россиян
Эксперты рассказали, какие круизы больше всего интересуют россиян - 26.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какие круизы больше всего интересуют россиян
Россияне в 2026 году чаще всего интересуются круизами из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею, а также из Сочи в Турцию, Израиль, Грузию и Египет,... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T08:35+0300
2026-03-26T08:35+0300
бизнес
туризм
шанхай
япония
сочи
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/41/757474104_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_391754a0bae64bee90973f66ce268103.jpg
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россияне в 2026 году чаще всего интересуются круизами из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею, а также из Сочи в Турцию, Израиль, Грузию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования cruise.ru. "Среди зарубежных поездок россияне активно интересуются безвизовыми направлениями. Лидируют круизы из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею", - сказали в сервисе. По его данным, отсутствие виз и удобство отправления стимулирует и развитие круизного направления с выходом из Сочи. "Путешественники выбирают маршруты по Черному морю с посещением портов Турции, Израиля, Грузии и Египта", - отметили там. В свою очередь, Средиземноморье не показывает взрывного роста, однако сохраняет положительную динамику, подчеркнули в сервисе. При этом "изюминкой" этого сезона среди туристов стали экспедиционные круизы на острова Курильского архипелага. "Это дорогостоящий продукт, не рассчитанный на массового туриста. Но интересно, что в новом сезоне мы видим рост интереса и к этому направлению. Это говорит о том, что растет количество искушенных туристов, которые хотят расширить географию отдыха, при этом сохраняя круизный формат путешествия", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что количество запросов на зарубежные круизы увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а на речные маршруты внутри страны спрос вырос на 25%. Так, в рамках акции раннего бронирования речных круизов по России на текущий сезон 2026 года выкуплено порядка 60% путевок. "Глубина бронирования составляет 3–6 месяцев, что говорит о высоком уровне планирования и доверия к этому формату отдыха", - отметили в сервисе. Средняя стоимость недельного круиза в этом сезоне составляет 70-80 тысяч рублей, а цена более коротких круизов может начинаться от 25 тысяч. В сервисе заметили, что помимо традиционных пиковых месяцев, туристы активнее бронируют круизы в период с апреля по май, особенно на южных направлениях. "Интересно, что, сходив в короткий круиз в первый раз, более 50% отдыхающих готовы вернуться снова на борт теплохода в отпуск в следующем году, а некоторые — даже в этом же сезоне", - заключили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20260302/ator-867946582.html
https://1prime.ru/20260326/ekspert-868631164.html
шанхай
япония
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/41/757474104_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_be3566f361c765a0fb4bd06845570981.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, шанхай, япония, сочи, россия
Бизнес, Туризм, Шанхай, ЯПОНИЯ, СОЧИ, РОССИЯ
08:35 26.03.2026
 
Эксперты рассказали, какие круизы больше всего интересуют россиян

Cruise: россияне чаще всего интересуются круизами из Шанхая в Японию и Южную Корею

Круизный лайнер
Круизный лайнер
Круизный лайнер. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россияне в 2026 году чаще всего интересуются круизами из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею, а также из Сочи в Турцию, Израиль, Грузию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования cruise.ru.
"Среди зарубежных поездок россияне активно интересуются безвизовыми направлениями. Лидируют круизы из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею", - сказали в сервисе.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Россияне вместо ОАЭ выбирают туры в Юго-Восточную Азию и Египет
2 марта, 18:35
По его данным, отсутствие виз и удобство отправления стимулирует и развитие круизного направления с выходом из Сочи. "Путешественники выбирают маршруты по Черному морю с посещением портов Турции, Израиля, Грузии и Египта", - отметили там.
В свою очередь, Средиземноморье не показывает взрывного роста, однако сохраняет положительную динамику, подчеркнули в сервисе.
При этом "изюминкой" этого сезона среди туристов стали экспедиционные круизы на острова Курильского архипелага. "Это дорогостоящий продукт, не рассчитанный на массового туриста. Но интересно, что в новом сезоне мы видим рост интереса и к этому направлению. Это говорит о том, что растет количество искушенных туристов, которые хотят расширить географию отдыха, при этом сохраняя круизный формат путешествия", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что количество запросов на зарубежные круизы увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а на речные маршруты внутри страны спрос вырос на 25%.
Так, в рамках акции раннего бронирования речных круизов по России на текущий сезон 2026 года выкуплено порядка 60% путевок. "Глубина бронирования составляет 3–6 месяцев, что говорит о высоком уровне планирования и доверия к этому формату отдыха", - отметили в сервисе.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Эксперт рассказала, почему россияне едут в Китай
07:07
Средняя стоимость недельного круиза в этом сезоне составляет 70-80 тысяч рублей, а цена более коротких круизов может начинаться от 25 тысяч.
В сервисе заметили, что помимо традиционных пиковых месяцев, туристы активнее бронируют круизы в период с апреля по май, особенно на южных направлениях.
"Интересно, что, сходив в короткий круиз в первый раз, более 50% отдыхающих готовы вернуться снова на борт теплохода в отпуск в следующем году, а некоторые — даже в этом же сезоне", - заключили в пресс-службе.
 
БизнесТуризмШанхайЯПОНИЯСОЧИРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала