Эксперты рассказали, какие круизы больше всего интересуют россиян
2026-03-26T08:35+0300
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россияне в 2026 году чаще всего интересуются круизами из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею, а также из Сочи в Турцию, Израиль, Грузию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования cruise.ru. "Среди зарубежных поездок россияне активно интересуются безвизовыми направлениями. Лидируют круизы из Шанхая с заходами в Японию и Южную Корею", - сказали в сервисе. По его данным, отсутствие виз и удобство отправления стимулирует и развитие круизного направления с выходом из Сочи. "Путешественники выбирают маршруты по Черному морю с посещением портов Турции, Израиля, Грузии и Египта", - отметили там. В свою очередь, Средиземноморье не показывает взрывного роста, однако сохраняет положительную динамику, подчеркнули в сервисе. При этом "изюминкой" этого сезона среди туристов стали экспедиционные круизы на острова Курильского архипелага. "Это дорогостоящий продукт, не рассчитанный на массового туриста. Но интересно, что в новом сезоне мы видим рост интереса и к этому направлению. Это говорит о том, что растет количество искушенных туристов, которые хотят расширить географию отдыха, при этом сохраняя круизный формат путешествия", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что количество запросов на зарубежные круизы увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а на речные маршруты внутри страны спрос вырос на 25%. Так, в рамках акции раннего бронирования речных круизов по России на текущий сезон 2026 года выкуплено порядка 60% путевок. "Глубина бронирования составляет 3–6 месяцев, что говорит о высоком уровне планирования и доверия к этому формату отдыха", - отметили в сервисе. Средняя стоимость недельного круиза в этом сезоне составляет 70-80 тысяч рублей, а цена более коротких круизов может начинаться от 25 тысяч. В сервисе заметили, что помимо традиционных пиковых месяцев, туристы активнее бронируют круизы в период с апреля по май, особенно на южных направлениях. "Интересно, что, сходив в короткий круиз в первый раз, более 50% отдыхающих готовы вернуться снова на борт теплохода в отпуск в следующем году, а некоторые — даже в этом же сезоне", - заключили в пресс-службе.
