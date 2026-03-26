На Курилах потушили пожар на судне, стоящем на ремонте - 26.03.2026, ПРАЙМ
На Курилах потушили пожар на судне, стоящем на ремонте
На Курилах потушили пожар на судне, стоящем на ремонте - 26.03.2026, ПРАЙМ
На Курилах потушили пожар на судне, стоящем на ремонте
Возгорание судна, стоящего на ремонте в порту села Малокурильское на курильском острове Шикотан, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T04:15+0300
2026-03-26T04:15+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар – ПРАЙМ. Возгорание судна, стоящего на ремонте в порту села Малокурильское на курильском острове Шикотан, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. По информации пресс-службы регионального главка, сообщение о происшествии спасателям вечером в среду. К моменту прибытия пожарных из цеха по обработке крабов, расположенного на верхней палубе над машинным отделением судна, шли клубы густого дыма, открытого пламени не наблюдалось. "Эвакуация никому не потребовалась, судового топлива на борту не было, угрозы распространения и разлива нефтесодержащих жидкостей не возникло. Подача электричества с началом возгорания была прекращена", - говорится в сообщении. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали в ночь на четверг, пострадавших нет. На месте происшествия работали девять сотрудников пожарно-спасательной службы, семь членов экипажа судна, задействованы две единицы техники.
бизнес, мчс
Бизнес, МЧС
04:15 26.03.2026
 
На Курилах потушили пожар на судне, стоящем на ремонте

На Курилах потушили пожар на судне, стоящем на ремонте

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар – ПРАЙМ. Возгорание судна, стоящего на ремонте в порту села Малокурильское на курильском острове Шикотан, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По информации пресс-службы регионального главка, сообщение о происшествии спасателям вечером в среду. К моменту прибытия пожарных из цеха по обработке крабов, расположенного на верхней палубе над машинным отделением судна, шли клубы густого дыма, открытого пламени не наблюдалось.
"Эвакуация никому не потребовалась, судового топлива на борту не было, угрозы распространения и разлива нефтесодержащих жидкостей не возникло. Подача электричества с началом возгорания была прекращена", - говорится в сообщении.
Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали в ночь на четверг, пострадавших нет. На месте происшествия работали девять сотрудников пожарно-спасательной службы, семь членов экипажа судна, задействованы две единицы техники.
 
