Курс юаня на Мосбирже снизился после заявлений Силуанова

2026-03-26T18:33+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг после попыток роста перешел к умеренному снижению во второй половине дня - после заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 6 копеек (-0,3%), до 11,77 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,74-11,99 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,35 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,32 рубля. Рубль возвращается к росту Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг не удержался в фазе роста и опять снижается. Возможно, игроки рынка обратили внимание на слова министра финансов Антона Силуанова о том, что ведомство приостановило действие бюджетного правила до лета и вернётся к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы. Ранее заявлялось о паузе в марте. Таким образом, возможные покупки валюты на рынке Минфином в ФНБ в апреле-мае – на фоне подскочивших цен на нефть из-за обострения на Ближнем Востоке – пока будут поставлены на паузу и останутся только продажи валюты Центробанком в рамках "зеркалирования" бюджетного правила - на 4,62 миллиарда рублей в день. "Поддержку рублю продолжает также оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров 30 марта. Правда, уже на следующей сессии этот фактор сойдет на нет, так она будет последней, когда можно продать валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник для исполнения фискальных обязательств", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +9,42% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +12,44% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск росла на 3,3%, до 100,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,7 пункта. Прогнозы Возобновление операций по бюджетному правилу будет способствовать ослаблению рубля, считает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "С другой стороны, если из-за событий на Ближнем Востоке цены на нефть установятся на уровне 100 долларов и выше на много месяцев, это будет означать в корне иную ситуацию и в целом крепкий рубль надолго. Но валюта от продаж нефти по новым ценам начнет приходить на внутренний рынок не раньше мая", - добавляет он. В апреле не ожидается ни резкого обвала курса рубля, ни его стремительного роста, полагает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Наиболее вероятный сценарий - торговля в условиях умеренной волатильности. В апреле ожидается увеличение притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок. Данный тренд обусловлен ростом экспортной выручки от реализации нефти и природного газа, воздействие которого на рыночную конъюнктуру проявляется с временным лагом, составляющим 1-2 месяца. Указанный фактор может оказать стабилизирующее влияние на курс рубля", - резюмирует она.

