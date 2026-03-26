Горняки шахты в Кузбассе досрочно выполняют планы по добыче угля

Горняки шахты имени С.М. Кирова в Кузбассе досрочно выполняют планы по добыче угля и проходке, с начала года они уже добыли 1 миллион тонн угля, сообщает... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T07:22+0300

КЕМЕРОВО, 26 мар - ПРАЙМ. Горняки шахты имени С.М. Кирова в Кузбассе досрочно выполняют планы по добыче угля и проходке, с начала года они уже добыли 1 миллион тонн угля, сообщает пресс-служба компании СУЭК-Кузбасс. "С начала года проходчики и добычники шахты имени С.М. Кирова АО "СУЭК-Кузбасс" показали высокие производственные результаты: они добыли 1 миллион тонн угля и подготовили 2 километра подземных горных выработок. Эти показатели входят в число лучших по компании", - говорится в сообщении. Как отметила пресс-служба, первыми в СУЭК-Кузбасс совместными усилиями двухкилометровый рубеж по проведению горных выработок преодолели бригады под руководством Сергея Безуглова и Алексея Саенко. "По состоянию на 25 марта коллектив Сергея Безуглова подготовил 1286 метр, а бригада Алексея Саенко - 1156 метров на пласте Поленовском. Горняки работают с опережением графика, фактический результат превышает плановые задания на 364 и 216 метров соответственно", - уточняет компания. В компании уточнили, что бригада Сергея Безуглова удерживает лидерство среди проходческих бригад. В этом году они уже 12 раз становились победителями производственных соревнований. Бригада Алексея Саенко удерживает второе место по темпам работ и имеет в своем активе восемь таких побед. Как подчеркнули в пресс-службе, 1 миллион тонн угля с начала года - результат слаженной работы трех очистных бригад под руководством Кирилла Куксова, Сергея Подчалина и Дмитрия Машьянова. Добыча ведется в трех лавах на пластах Поленовский и Болдыревский. Мощность пластов составляет от 1,8 до 2,1 метра, а промышленные запасы предприятия оцениваются в 250 миллионов тонн. "Эти достижения подчеркивают высокий профессионализм наших работников. Преодоление двухкилометрового рубежа и значительный объем выработки говорят о грамотной организации труда, использовании современного оборудования и неукоснительном соблюдении техники безопасности. Уверен, что эти успехи станут залогом новых трудовых побед и положительно скажутся на производственных показателях как предприятия, так и компании в целом", - приводятся в сообщении слова директора шахты Александра Агафоникова. Шахта имени С.М. Кирова - старейшее предприятие в составе АО "СУЭК-Кузбасс", в 2025 году оно отметило 90-летие. За эти годы шахта прошла путь от стахановского движения до современных рекордов, оставаясь одним из флагманов угольной промышленности.

промышленность, кузбасс