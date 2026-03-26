На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев

2026-03-26T16:14+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Напряженная обстановка сохраняется на площадке АЭС "Бушер", где остаются 300 сотрудников "Росатома", очередная партия эвакуируемых ночью выедет из Ирана в сторону Москвы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "На площадке напряженно, но последние полутора суток спокойно... Группа очередная движется в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, что ночью они ее пересекут и за ночь доберутся до Москвы", - сказал он. "Это не последняя волна эвакуации", - добавил Лихачев. По словам главы "Росатома", "на площадке остается сейчас чуть более 300 человек".

