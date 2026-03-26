На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев - 26.03.2026, ПРАЙМ
На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев
2026-03-26T16:14+0300
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Напряженная обстановка сохраняется на площадке АЭС "Бушер", где остаются 300 сотрудников "Росатома", очередная партия эвакуируемых ночью выедет из Ирана в сторону Москвы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"На площадке напряженно, но последние полутора суток спокойно... Группа очередная движется в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, что ночью они ее пересекут и за ночь доберутся до Москвы", - сказал он. "Это не последняя волна эвакуации", - добавил Лихачев.
По словам главы "Росатома", "на площадке остается сейчас чуть более 300 человек".
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
