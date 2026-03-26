На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев
На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев - 26.03.2026, ПРАЙМ
На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев
Напряженная обстановка сохраняется на площадке АЭС "Бушер", где остаются 300 сотрудников "Росатома", очередная партия эвакуируемых ночью выедет из Ирана в... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T16:14+0300
2026-03-26T16:14+0300
2026-03-26T16:14+0300
энергетика
россия
иран
москва
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Напряженная обстановка сохраняется на площадке АЭС "Бушер", где остаются 300 сотрудников "Росатома", очередная партия эвакуируемых ночью выедет из Ирана в сторону Москвы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "На площадке напряженно, но последние полутора суток спокойно... Группа очередная движется в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, что ночью они ее пересекут и за ночь доберутся до Москвы", - сказал он. "Это не последняя волна эвакуации", - добавил Лихачев. По словам главы "Росатома", "на площадке остается сейчас чуть более 300 человек".
иран
москва
россия, иран, москва, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
На АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: на АЭС "Бушер" продолжается напряженная обстановка