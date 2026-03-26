В MAX за год зарегистрировались 107 миллионов пользователей - 26.03.2026, ПРАЙМ
В MAX за год зарегистрировались 107 миллионов пользователей
2026-03-26T14:33+0300
14:33 26.03.2026
 
В MAX за год зарегистрировались 107 миллионов пользователей

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В национальном мессенджере MAX зарегистрировались 107 миллионов пользователей с момента запуска, который состоялся ровно год назад, в этом месяце приложением пользуются более 77 миллионов человек ежедневно, сообщила пресс-служба компании.
"С момента запуска MAX 26 марта 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 миллионов человек, включая иностранных пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 миллионов человек" - говорится в сообщении.
Приложение доступно к использованию в 40 странах, включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Количество иностранных пользователей в MAX превысило 5 миллионов.
Аналитики мессенджера подсчитали, что пользователи в среднем отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков в день. Количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 3,6 миллиона, включая каналы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 200 миллионов.
 
