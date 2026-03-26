https://1prime.ru/20260326/max--868647176.html
В MAX за год зарегистрировались 107 миллионов пользователей
2026-03-26T14:33+0300
технологии
азия
африка
ближний восток
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В национальном мессенджере MAX зарегистрировались 107 миллионов пользователей с момента запуска, который состоялся ровно год назад, в этом месяце приложением пользуются более 77 миллионов человек ежедневно, сообщила пресс-служба компании. "С момента запуска MAX 26 марта 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 миллионов человек, включая иностранных пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 миллионов человек" - говорится в сообщении. Приложение доступно к использованию в 40 странах, включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Количество иностранных пользователей в MAX превысило 5 миллионов. Аналитики мессенджера подсчитали, что пользователи в среднем отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков в день. Количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 3,6 миллиона, включая каналы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 200 миллионов.
азия
африка
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
