"Росгеология" оценила прогнозные ресурсы меди на участке недр на Чукотке - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" оценила прогнозные ресурсы меди на участке недр на Чукотке
2026-03-26T09:56+0300
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Чукотка, Дальний Восток, Росгеология, Роснедра
"Росгеология" оценила прогнозные ресурсы меди на участке недр на Чукотке в 1 млн тонн

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Росгеология" по итогам прошлого года завершила поисковые работы в пределах Базового рудного поля Моренного молибден-меднорудного узла на Чукотке, апробированы прогнозные ресурсы меди в объеме более 1 миллиона тонн, сообщила компания.

"Росгеология" в 2025 году завершила поисковые работы в пределах Базового рудного поля Моренного молибден-меднорудного узла в Анадырском районе Чукотского автономного округа. По результатам работ ФГБУ "ЦНИГРИ" апробированы прогнозные ресурсы меди категорий Р1+Р2 в объеме более миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Согласно протоколу апробации ФГБУ "ЦНИГРИ", по рудопроявлению Базовое приняты к учету прогнозные ресурсы меди по категории P1 в количестве 966,7 тысячи тонн при среднем содержании меди в руде 0,51% и 60,6 тысячи тонн по категории P2 со средним содержанием в 0,48%.
По авторской оценке "Росгео", прогнозные ресурсы меди рудопроявления Базовое составляют 1,255 миллиона тонн по категории P1 и 370,6 тысячи тонн по категории P2.
Отмечается, что с учетом хороших результатов работ на Базовом рудопроявлении, Роснедра приняли решение о постановке поисковых работ на золото-медно-порфировые руды на соседнем Скромном рудопроявлении, которые "Росгео" с 2025 года ведет в рамках второго этапа проекта "Геология: возрождение легенды".
"В 2025 году в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" "Росгео" начаты поисковые работы на золото-медно-порфировые руды в пределах Скромного рудопроявления Моренного меднорудного узла, где ожидается прирост ресурсов меди категорий P1+Р2 в сумме еще на 1 миллион тонн. Хотя и уже выявленные ресурсы позволяют оценивать возможность создания здесь нового инвестиционно привлекательного горно-рудного кластера", – приводит пресс-служба слова главного геолога "Росгео" Артура Узюнкояна.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022-м, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. "Росгеология" назначена единственным исполнителем геологического изучения недр.
 
