Михалков ответил на вопрос о запрете фильмов, оскорбляющих Россию
2026-03-26T04:18+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кинорежиссер Никита Михалков с иронией отреагировал на вопрос, кто должен регулировать запрет фильмов, которые оскорбляют Россию, отметив, что это в том числе компетенция СИЗО.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить выдачу прокатного удостоверения на иностранные фильмы, которые содержат материалы, оскорбляющие или унижающие достоинство русского человека, формирующие негативные стереотипы о нем, а также дискредитирующие Россию, ее народ, армию, органы власти, СССР и советский народ.
"СИЗО", - сказал с улыбкой Михалков журналистам, отвечая на вопрос, какой орган мог бы быть компетентным регулировать этот вопрос.
