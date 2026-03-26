Минфин приостановил действие бюджетного правила до лета
2026-03-26T17:29+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ приостановил действие бюджетного правила до лета, вернётся к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Приостановили действие бюджетного правила до лета, вернёмся к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы", - сказал он в кулуарах съезда РСПП. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда призвал сохранять благоразумие в ситуации на мировых рынках, так как если рынки сегодня качнулись в одну сторону, завтра они могут качнуться в другую. Минфин РФ сообщал, что в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки или продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Силуанов: Минфин приостановил действие бюджетного правила до лета
