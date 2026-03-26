Миронов предложил запретить перерегистрацию лекарств для увеличения их цены - 26.03.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил запретить перерегистрацию лекарств для увеличения их цены
Миронов предложил запретить перерегистрацию лекарств для увеличения их цены - 26.03.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил запретить перерегистрацию лекарств для увеличения их цены
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запретить до 1 января 2028 года фармацевтическим компаниям проводить... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T04:21+0300
2026-03-26T04:21+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запретить до 1 января 2028 года фармацевтическим компаниям проводить перерегистрацию медикаментов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), для увеличения их цены. Поправки в закон "Об обращении лекарственных средств" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "До 1 января 2028 года перерегистрация предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включённый в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону увеличения не допускается", - сказано в тексте проекта федерального закона. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам фармацевтические компании один раз в год могут перерегистрировать свою продукцию, входящую в список ЖНВЛП, для увеличения их цен. "Партия "Справедливая Россия" предлагает запретить перерегистрацию до 1 января 2028 года. По сути, это означает введение моратория на повышение стоимости лекарств", – сказал лидер партии. Он отметил, что рост цен на медикаменты остаётся одной из проблем российского здравоохранения. "Введение моратория защитит граждан от лишних расходов. Ведь неспроста же в список ЖНВЛП входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить. В первую очередь повышение негативно скажется на финансовом положении ветеранов, участниковСВО, пенсионеров, инвалидов", – считает Миронов.
бизнес, россия, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
04:21 26.03.2026
 
Миронов предложил запретить перерегистрацию лекарств для увеличения их цены

Миронов предложил запретить перерегистрацию лекарств для увеличения их цены

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запретить до 1 января 2028 года фармацевтическим компаниям проводить перерегистрацию медикаментов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), для увеличения их цены.
Поправки в закон "Об обращении лекарственных средств" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"До 1 января 2028 года перерегистрация предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включённый в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону увеличения не допускается", - сказано в тексте проекта федерального закона.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам фармацевтические компании один раз в год могут перерегистрировать свою продукцию, входящую в список ЖНВЛП, для увеличения их цен.
"Партия "Справедливая Россия" предлагает запретить перерегистрацию до 1 января 2028 года. По сути, это означает введение моратория на повышение стоимости лекарств", – сказал лидер партии.
Он отметил, что рост цен на медикаменты остаётся одной из проблем российского здравоохранения.
"Введение моратория защитит граждан от лишних расходов. Ведь неспроста же в список ЖНВЛП входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить. В первую очередь повышение негативно скажется на финансовом положении ветеранов, участниковСВО, пенсионеров, инвалидов", – считает Миронов.
 
