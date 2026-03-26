В Молдавии поднимут тарифы на проезд из-за резкого роста цен на топливо
2026-03-26T16:19+0300
КИШИНЕВ, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на чрезвычайном заседании в четверг утвердило экстренное повышение тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки из-за резкого роста цен на топливо, сообщил журналистам в Кишиневе вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Владимир Боля. Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта предупредила в четверг утром, что из-за резкого подорожания горючего в четверг по всей стране может быть приостановлено до 80% регулярных рейсов. Примерно 50% регулярных рейсов были отменены на Южном автовокзале Кишинева из-за отказа транспортников выходить на маршруты на фоне роста цен на топливо, сообщил журналистам в директор вокзала Адриан Филиппович. "Мы вводим временный механизм, который привязывает стоимость проезда к ситуации на рынке нефтепродуктов. Это вынужденная мера, необходимая для сохранения работы системы общественного транспорта. Как только цены на топливо стабилизируются, мы вернемся к прежним тарифам", - заявил Боля. Министр уточнил, что текущие расчеты перевозчиков базировались на цене дизельного топлива в 21 лей за литр, в то время как на 26 марта его стоимость превысила 30,7 лея (около 1,74 доллара). Власти подчеркивают, что новая методика позволит оперативно корректировать цены в обе стороны в зависимости от котировок Национального агентства по регулированию в энергетике. "Согласно новой методике, тариф на межрайонные рейсы вырастет с 75 до 87 банов за километр (около 0,05 доллара), а на региональные - с 85 до 98 банов (около 0,06 доллара)", - добавил Боля. Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку мировых цен на нефть, что вынудило Кишинев перейти к ручному управлению тарифами в условиях 60-дневного режима чрезвычайного положения в энергетике.
