В Молдавии поднимут тарифы на проезд из-за резкого роста цен на топливо
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
В Молдавии поднимут тарифы на проезд из-за резкого роста цен на топливо
В Молдавии поднимут тарифы на проезд из-за резкого роста цен на топливо
2026-03-26T16:19+0300
энергетика
бизнес
кишинев
молдавия
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863176875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8e0465ae387238170e58f74b4251650f.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863176875_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_93ee704d2c317558102885c6e2bf66ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:19 26.03.2026
 
В Молдавии поднимут тарифы на проезд из-за резкого роста цен на топливо

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на чрезвычайном заседании в четверг утвердило экстренное повышение тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки из-за резкого роста цен на топливо, сообщил журналистам в Кишиневе вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Владимир Боля.
Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта предупредила в четверг утром, что из-за резкого подорожания горючего в четверг по всей стране может быть приостановлено до 80% регулярных рейсов. Примерно 50% регулярных рейсов были отменены на Южном автовокзале Кишинева из-за отказа транспортников выходить на маршруты на фоне роста цен на топливо, сообщил журналистам в директор вокзала Адриан Филиппович.
"Мы вводим временный механизм, который привязывает стоимость проезда к ситуации на рынке нефтепродуктов. Это вынужденная мера, необходимая для сохранения работы системы общественного транспорта. Как только цены на топливо стабилизируются, мы вернемся к прежним тарифам", - заявил Боля.
Министр уточнил, что текущие расчеты перевозчиков базировались на цене дизельного топлива в 21 лей за литр, в то время как на 26 марта его стоимость превысила 30,7 лея (около 1,74 доллара). Власти подчеркивают, что новая методика позволит оперативно корректировать цены в обе стороны в зависимости от котировок Национального агентства по регулированию в энергетике.
"Согласно новой методике, тариф на межрайонные рейсы вырастет с 75 до 87 банов за километр (около 0,05 доллара), а на региональные - с 85 до 98 банов (около 0,06 доллара)", - добавил Боля.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку мировых цен на нефть, что вынудило Кишинев перейти к ручному управлению тарифами в условиях 60-дневного режима чрезвычайного положения в энергетике.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала