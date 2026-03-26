https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868658142.html

Парламент Молдавии обязал магазины указывать страну происхождения продуктов

Парламент Молдавии обязал магазины указывать страну происхождения продуктов - 26.03.2026, ПРАЙМ

Парламент Молдавии обязал магазины указывать страну происхождения продуктов

Парламент Молдавии в четверг принял в первом чтении законопроект, обязывающий торговые точки четко указывать страну происхождения всех продуктов питания на... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T19:26+0300

2026-03-26T19:26+0300

2026-03-26T19:26+0300

экономика

молдавия

ес

вто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866303389_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_b0b898726adc4e3515ff6b16bc2fc3d5.jpg

КИШИНЕВ, 26 мар — ПРАЙМ. Парламент Молдавии в четверг принял в первом чтении законопроект, обязывающий торговые точки четко указывать страну происхождения всех продуктов питания на полках, сообщает корреспондент РИА Новости. Инициатива стала ответом на многолетние требования местных аграриев, которые ранее проводили массовые протесты, настаивая на квоте в 50% для отечественной продукции на полках магазинов. "Повышенная видимость товара на полке может стать катализатором развития коротких цепочек поставок и укрепления экономической устойчивости сельской местности. По предварительным расчетам, это позволит увеличить продажи местных производителей в категории свежих продуктов на 5–15%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Закон обязывает ритейлеров (с площадью более 50 квадратных метров) указывать название страны происхождения разборчивым текстом. Изображение флага государства является факультативным, однако использовать только флаг без текстового указания страны запрещено. Правила распространяются как на расфасованные товары, так и на продукцию, продаваемую вразвес. За несоблюдение новых норм предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до 6 000 леев (около 340 долларов), для юридических лиц - до 12 000 леев (около 680 долларов). Ожидается, что изменения вступят в силу через шесть месяцев после их официального опубликования. Ранее власти Молдавии уже пытались внедрить квоты на полках для местных товаров (не менее 50%), однако столкнулись с критикой со стороны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), усмотревших в этом нарушение принципов свободной торговли.

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, ес, вто