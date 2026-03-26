Парламент Молдавии обязал магазины указывать страну происхождения продуктов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868658142.html
Парламент Молдавии обязал магазины указывать страну происхождения продуктов
КИШИНЕВ, 26 мар — ПРАЙМ. Парламент Молдавии в четверг принял в первом чтении законопроект, обязывающий торговые точки четко указывать страну происхождения всех продуктов питания на полках, сообщает корреспондент РИА Новости. Инициатива стала ответом на многолетние требования местных аграриев, которые ранее проводили массовые протесты, настаивая на квоте в 50% для отечественной продукции на полках магазинов. "Повышенная видимость товара на полке может стать катализатором развития коротких цепочек поставок и укрепления экономической устойчивости сельской местности. По предварительным расчетам, это позволит увеличить продажи местных производителей в категории свежих продуктов на 5–15%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Закон обязывает ритейлеров (с площадью более 50 квадратных метров) указывать название страны происхождения разборчивым текстом. Изображение флага государства является факультативным, однако использовать только флаг без текстового указания страны запрещено. Правила распространяются как на расфасованные товары, так и на продукцию, продаваемую вразвес. За несоблюдение новых норм предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до 6 000 леев (около 340 долларов), для юридических лиц - до 12 000 леев (около 680 долларов). Ожидается, что изменения вступят в силу через шесть месяцев после их официального опубликования. Ранее власти Молдавии уже пытались внедрить квоты на полках для местных товаров (не менее 50%), однако столкнулись с критикой со стороны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), усмотревших в этом нарушение принципов свободной торговли.
19:26 26.03.2026
 
Парламент Молдавии обязал магазины указывать страну происхождения продуктов

Флаг на здании посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 26 мар — ПРАЙМ. Парламент Молдавии в четверг принял в первом чтении законопроект, обязывающий торговые точки четко указывать страну происхождения всех продуктов питания на полках, сообщает корреспондент РИА Новости.
Инициатива стала ответом на многолетние требования местных аграриев, которые ранее проводили массовые протесты, настаивая на квоте в 50% для отечественной продукции на полках магазинов.
"Повышенная видимость товара на полке может стать катализатором развития коротких цепочек поставок и укрепления экономической устойчивости сельской местности. По предварительным расчетам, это позволит увеличить продажи местных производителей в категории свежих продуктов на 5–15%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Закон обязывает ритейлеров (с площадью более 50 квадратных метров) указывать название страны происхождения разборчивым текстом. Изображение флага государства является факультативным, однако использовать только флаг без текстового указания страны запрещено. Правила распространяются как на расфасованные товары, так и на продукцию, продаваемую вразвес.
За несоблюдение новых норм предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до 6 000 леев (около 340 долларов), для юридических лиц - до 12 000 леев (около 680 долларов). Ожидается, что изменения вступят в силу через шесть месяцев после их официального опубликования.
Ранее власти Молдавии уже пытались внедрить квоты на полках для местных товаров (не менее 50%), однако столкнулись с критикой со стороны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), усмотревших в этом нарушение принципов свободной торговли.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
ЭкономикаМОЛДАВИЯЕСВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала