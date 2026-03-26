Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют аккаунты в мессенджерах

2026-03-26T08:41+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мошенники воруют аккаунты пользователей в мессенджерах, чтобы заручиться доверием, которое уже "привязано" к этим аккаунтам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже "привязано". Знакомое имя, привычная фотография, история переписки и круг контактов дают преступникам значительные возможности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после захвата аккаунта мошенники действуют сразу по нескольким направлениям. Например, они рассылают вредоносные файлы и фишинговые ссылки по списку контактов и в общие чаты; используют профиль для социальной инженерии: переводят людей в поддельные боты, выманивают коды из СМС, получают доступ к банковским и государственным сервисам; ищут в диалогах финансовую, личную или компрометирующую информацию для шантажа или получения доступа к деньгам. "Главная опасность в том, что чужой аккаунт позволяет атаковать не одного человека, а его родственников, коллег, родительские и домовые чаты. Именно поэтому мошенники так настойчиво охотятся за кодами авторизации и доступом к мессенджерам", - отмечается в сообщении. Как подчеркнули правоохранители, чтобы защититься от потери аккаунта, необходимо действовать последовательно: никому не передавать коды, всегда использовать двухфакторную аутентификацию и помнить, что даже сообщение от знакомого аккаунта не гарантирует, что пишет именно знакомый человек.

