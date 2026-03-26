"Москвич" прорабатывает вопрос о появлении в новой линейке "М" седана - 26.03.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" прорабатывает вопрос о появлении в новой линейке "М" седана, сообщила генеральный директор...
2026-03-26T00:16+0300
бизнес
россия
"Москвич" прорабатывает вопрос о появлении в новой линейке "М" седана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" прорабатывает вопрос о появлении в новой линейке "М" седана, сообщила генеральный директор завода Елена Фролова.
"Мы очень хотим иметь седан в этой линейке. У нас действительно есть в планах. Мы его активно прорабатываем. Мы считаем, что седан - это все-таки классика автомобильного жанра. Сегмент седанов не такой большой. Экономически очень сложно делать локализацию седанов. Но тем не менее, я считаю, что каждый серьезный автопроизводитель должен иметь хороший седан", - сказала она журналистам.
Фролова отметила, что завод находится в стадии проработки этого проекта.
"В линейку "М" мы мечтаем добавить седан. Действительно идет проработка того, чтобы седан в этой линейке появился", - сказала гендиректор.
Ранее сообщалось, что в середине декабря 2025 года автомобильный завод "Москвич" начал производство новой модельной линейки, состоящей и кроссоверов М70 и М90. Продажи этих автомобилей стартовали 6 марта 2026 года.
 
