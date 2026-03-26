https://1prime.ru/20260326/moskvich-868626760.html

"Москвич" прорабатывает вопрос о появлении в новой линейке "М" седана - 26.03.2026, ПРАЙМ

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868626760.jpg?1774473394

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" прорабатывает вопрос о появлении в новой линейке "М" седана, сообщила генеральный директор завода Елена Фролова. "Мы очень хотим иметь седан в этой линейке. У нас действительно есть в планах. Мы его активно прорабатываем. Мы считаем, что седан - это все-таки классика автомобильного жанра. Сегмент седанов не такой большой. Экономически очень сложно делать локализацию седанов. Но тем не менее, я считаю, что каждый серьезный автопроизводитель должен иметь хороший седан", - сказала она журналистам. Фролова отметила, что завод находится в стадии проработки этого проекта. "В линейку "М" мы мечтаем добавить седан. Действительно идет проработка того, чтобы седан в этой линейке появился", - сказала гендиректор. Ранее сообщалось, что в середине декабря 2025 года автомобильный завод "Москвич" начал производство новой модельной линейки, состоящей и кроссоверов М70 и М90. Продажи этих автомобилей стартовали 6 марта 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

