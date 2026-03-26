https://1prime.ru/20260326/moskvich-868663856.html
"Москвич" подал заявку на регистрацию бренда
Российский автопроизводитель "Москвич" подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T22:04+0300
экономика
бизнес
россия
рф
москва
роспатент
renault
камаз
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Москвич" подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в марте. Под этим брендом "Москвич" хочет продавать автомобили и оборудование к ним, а также инструменты с механическим приводом и двигатели. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу").
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_24b79e84eaf9af8967a1ba470e264b13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Автопроизводитель "Москвич" подал заявку на регистрацию товарного знака