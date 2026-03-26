Силуанов на съезде РСПП ответил на вопрос о повышении налогов

Силуанов на съезде РСПП ответил на вопрос о повышении налогов - 26.03.2026, ПРАЙМ

Силуанов на съезде РСПП ответил на вопрос о повышении налогов

Минфин РФ намерен повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования и сосредоточиться на имплементации ранее принятых решений в фискальной... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T12:27+0300

2026-03-26T12:27+0300

2026-03-26T12:27+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ намерен повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования и сосредоточиться на имплементации ранее принятых решений в фискальной сфере, заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о повышении налогов. "Антон Германович, вопрос один хотя бы: налоги повышать будете?" - спросил Шохин на съезде РСПП. По его словам, компании в России "как бы ждут того, что очередной какой-то виток повышения налогов будет иметь место". "Наша задача - обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе - через улучшение администрирования", - ответил Силуанов. "Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. В предыдущие годы провели два таких изменения налоговой системы, сейчас сосредоточимся именно на имплементации тех решений, которые были приняты. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача - это улучшение администрирования", - подчеркнул министр. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

рф

россия, рф, антон силуанов, александр шохин, рспп