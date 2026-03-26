https://1prime.ru/20260326/nato-868649023.html
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году - 26.03.2026, ПРАЙМ
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году
Примерно 60% военных расходов НАТО в 2025 году пришлось на США, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад альянса. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T15:07+0300
2026-03-26T15:07+0300
2026-03-26T15:07+0300
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Примерно 60% военных расходов НАТО в 2025 году пришлось на США, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад альянса. "В 2025 году на долю Соединенных Штатов приходилось около 60% военных расходов альянса", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, нато
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, НАТО
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году
Reuters: на долю США в 2025 году пришлось около 60% военных расходов НАТО