Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/nato-868649023.html
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году - 26.03.2026, ПРАЙМ
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году
Примерно 60% военных расходов НАТО в 2025 году пришлось на США, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад альянса. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T15:07+0300
2026-03-26T15:07+0300
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Примерно 60% военных расходов НАТО в 2025 году пришлось на США, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад альянса. "В 2025 году на долю Соединенных Штатов приходилось около 60% военных расходов альянса", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, нато
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, НАТО
15:07 26.03.2026
 
Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году

Reuters: на долю США в 2025 году пришлось около 60% военных расходов НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Примерно 60% военных расходов НАТО в 2025 году пришлось на США, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад альянса.
"В 2025 году на долю Соединенных Штатов приходилось около 60% военных расходов альянса", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
 
Мировая экономикаСШАЕВРОПАДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала