Reuters узнало, какой вклад внесли США в военные расходы НАТО в 2025 году

2026-03-26T15:07+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Примерно 60% военных расходов НАТО в 2025 году пришлось на США, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад альянса. "В 2025 году на долю Соединенных Штатов приходилось около 60% военных расходов альянса", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, нато