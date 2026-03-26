Путин дал старт строительству нового здания национального центра "Россия"

Путин дал старт строительству нового здания национального центра "Россия" - 26.03.2026, ПРАЙМ

Путин дал старт строительству нового здания национального центра "Россия"

Президент России Владимир Путин дал старт строительству нового здания национального центра "Россия" в Москве. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T16:04+0300

2026-03-26T16:04+0300

2026-03-26T16:04+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт строительству нового здания национального центра "Россия" в Москве. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что это будет новое выставочное пространство, где будут экспонироваться все достижения экономики, общества и социальной сферы России. Церемония закладки капсулы в основание нового национального центра прошла в Москве. Президент принял участие в ней по видеоконференцсвязи. Путин дал команду, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью пульта дистанционного управления начал подъем капсулы и заложил ее в основание строящегося объекта.

москва

россия, общество , москва, владимир путин, дмитрий песков