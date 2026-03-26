Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48 процентов

2026-03-26T17:08+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО за 2025 год составила 63,149 миллиарда рублей, что на 48% ниже показателя за предыдущий год, следует из сообщения компании. Выручка составила 831,351 миллиарда рублей, что на 15% ниже показателя прошлого года. Валовая прибыль снизилась почти на 38%, до 239,89 миллиарда рублей.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

