Россия полностью обеспечена авиакеросином, сообщил Новак
2026-03-26T19:13+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Авиакеросина в России достаточно, рынок обеспечен полностью, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "В России (авиакеросина - ред.) достаточно, мы обеспечены внутренним рынком", - ответил он на вопрос, нет ли рисков для авиакеросина в России из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
